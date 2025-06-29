İran adına casusluk şüphesiyle bir Siyonist daha tutuklandı

Siyonist basınından Times of Israel’e göre, 24 yaşındaki Siyonist Roy Mizrahi, İran için casusluk yaptığı ve Savaş Bakanı Yisrael Katz’a yönelik suikast planına karıştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Söz konusu Siyonist savaş zamanında İran'a yardım etmekle suçlanıyor.

Times of Israel Gazetesi ekledi:

Mizrahi, İranlı güçler tarafından Telegram üzerinden işe alınmıştı. Bir İranlı ile, adı “Alex” olan biriyle bağlantı halindeydi. Mizrahi, 24 yaşındaki arkadaşı “Elmogh Atias”ı da yanında götürdü ve birlikte Şabak (İsrail iç istihbarat servisi) karargâhı da dahil olmak üzere hassas askeri üslerin fotoğraflarını çekme ve bu görüntüleri İranlı kişiye ulaştırma gibi casusluk görevlerini yerine getirdiler.

Mizrahi ayrıca yeni bir cep telefonu satın alarak özel bir uygulama üzerinden İranlılarla iletişim kuruyordu. İçinde bomba bulunan bir çantayı da bir yerden başka bir yere taşıdığı bildirildi. Bu görev için bir araç kiralamış ve çantayı gömmek üzere “Kiryat Malakhi”ye gitmişti.

Katz bu olayla ilgili yaptığı açıklamada şöyle iddia etti:

“Bu, güvenlik servisleri tarafından başarısızlığa uğratılan bir İran komplosudur.”

