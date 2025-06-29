Financial Times: İsrail’in saldırısı İran milletini birleştirdi

El-Meyadin’e göre, İngiliz gazetesi Financial Times, Siyonist rejimin İran'a saldırısının, ülkeyi tehlikeye atan bir tehdit karşısında birçok İranlı muhalifinin ülkeyi eleştirmekten vazgeçmesine neden olduğunu yazdı.

Gazete, bu saldırının ardından İran’ın içi ve dışındaki siyasi gözlemciler ile aktivistler arasında yeni bir birlik hissinin doğduğunu belirtti. Bu birliktelik, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran halkını İslam Cumhuriyeti’ne karşı harekete geçmeye çağırdığı bir dönemde yaşandı. Ancak rapora göre, İran yönetiminin en katı muhalifleri bile bu süreçte eleştirilerinden vazgeçti.

Haberde ayrıca, savaş süresince Tahran sokaklarında milli duyguları yansıtan büyük afişlerin dalgalandığı ve İslam Devrimi Lideri’nin halkın gösterdiği birliği "olağanüstü" olarak nitelediği ifade edildi.

Financial Times değerlendirmesine göre, bu savaş en azından şu an için İran’daki balistik füze programına ve Siyonist rejim casuslarına karşı alınan önlemlere yönelik geniş çaplı bir ulusal desteği beraberinde getirmiş görünüyor.