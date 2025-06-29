Düşmanlar İran milletinden ağır yenilgi aldı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, düşmanların İran milletinden ağır ve tarihi bir yenilgi aldığını belirterek, “İran’ın onurlu gençleri düşmanı bu şekilde hayal kırıklığına uğrattıktan sonra, kötü niyetli çevreler psikolojik operasyonlar, çelişkili ve anlamsız mesajlar göndermekle İran halkının düşmana karşı sergilediği yekvücut duruşunu parçalamaya ve yarım kalan planlarını İran’da kargaşa çıkararak tamamlamaya çalışıyorlar” dedi.

Meclis Başkanı Galibaf, “Bugün çelişkili mesajlar yaymak, halkta sahte kaygılar oluşturmak ve siyasetçilerin ağzından yalan haberler üretmek, düşmanın psikolojik operasyonlarının ana unsurlarından biri haline gelmiştir” ifadesini kullandı.

Galibaf konuşmasının devamında, “ABD’nin saygısız başkanının tutumlarını incelediğimizde bu durum çok net şekilde ortaya çıkıyor. Bir gün halkı kandırmak amacıyla, hiçbir yürütme emri yayınlamadan hayali sosyal medya hesaplarından yaptırımları kaldırdığını söylüyor; birkaç saat sonra ise İranlı yetkililerin şu veya bu açıklamasını bahane ederek, aslında hiç kaldırmadığı yaptırımları yeniden uygulamaya koyuyor. Böylece yaptırımların sorumlusunun İranlı yetkililer olduğu algısını yaratmak istiyor. Hâlâ şu sorunun cevabı verilmedi: ABD nasıl oldu da müzakerelerin ortasında savaşa başladı ve zorla kabul ettirmek istediği anlaşmayı ‘haber’ gibi sunarak kendisini İran halkına barışsever olarak tanıtmak istedi? Daha bu sözlerin üzerinden zaman geçmeden tekrar savaş ihtimalinden söz ederek, İran halkının cesaretini kırmak ve onlara korku salmak istiyor” ifadelerinde bulundu.

İranlıların, hiçbir koşulda vatanlarının arkasını bırakmayacağını vurgulayan Galibaf, İran’a ihanet edenler ve bu toprakların düşmanlarıyla saf tutan işbirlikçilerin, tarihin çöp kutusunda yerlerini aldığını ve almaya devam edeceklerini belirtti.