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29 Haz 2025 13:44

Irak Sağlık Bakanı'ndan İran'a dayanışma mesajı

Irak Sağlık Bakanı'ndan İran'a dayanışma mesajı

Irak Sağlık Bakanı Salih Hasanavi, İran Kızılayı Başkanı'na gönderdiği mesajda, İran halkına ve Kızılayı çalışanlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Irak Sağlık Bakanı Salih Mehdi Hasanavi, İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend'e gönderdiği mesajda, İran halkına ve Kızılayı çalışanlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Hasanavi'nin Kulivend'e hitaben yazdığı mesajda, ''Son savaşta elde ettiğiniz büyük zafer ve direnişten dolayı sizi kutluyoruz.'' ifadesi kullanıldı.

Iraklı yetkili, İran Kızılayı çalışanlarının gösterdiği çabaları ''çok değerli'' olarak nitelendirdi.

Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarda 5 Kızılay çalışanı şehit olmuştu.

News ID 1928285

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