Irak: İsrail, hava sahamızı İran’a saldırmak için yasa dışı kullandı

Irak Başbakanı Muhammed es-Sudani, İsrail rejiminin İran’a yönelik saldırılarında Irak hava sahasını kullanmasını sert bir şekilde kınadı.

Siyonist rejim İran topraklarına yönelik birçok saldırıda Irak hava sahasını ihlal etti.

Bu durum, Bağdat yönetiminin tepkisine neden oldu. Başbakan Sudani konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İsrail rejiminin Irak hava sahasını ihlal etmesi, ülkemizin egemenliğine yönelik bir saldırı ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın açık ihlalidir. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne resmi şikayette bulunduk,” ifadelerini kullandı.

Sudani, Irak’ın dengeli bir diplomasi izlediğini belirterek, “Bölgedeki durumun tehlikeleri konusunda dostlarımıza net mesajlar ilettik. Irak’ın egemenliği pazarlık konusu olamaz,” diye kaydetti.

ABD ve İsrail yetkililerinin saldırgan söylemlerine dikkat çeken Sudani, “İran İslam Cumhuriyeti’nin rejimini devirmeye yönelik her türlü girişim, tüm bölge için tehlikeli sonuçlar doğuracaktır,” uyarısında bulundu.

Irak Başbakanı ayrıca savaşın genişlemesi durumunda bunun Irak’ın güvenlik ve istikrarını tehdit edeceğini ve enerji arzı ile petrol ihracatını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

