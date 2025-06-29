İran Meclisi'ndeki güvenlik komisyonu toplantısında neler konuşuldu?

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, mecliste düzenlenen Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısına katıldı.

Toplantı hakkında bilgi veren İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, ''Toplantıda Siyonist rejimin saldırganlığının başlangıcından bu yana Dışişleri Bakanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin bir rapor sunuldu.'' dedi.

Rezayi'ye göre, Batı'nın tutumunu eleştiren Taht Revançi, ''Siyonist rejim 1981'de Irak'ın nükleer tesislerine saldırdığında, BM Güvenlik Konseyi saldırıyı çıkardığı 487 kararyla kınadı, ancak Avrupa tarafı baskı nedeniyle İran'a saldırıyı kınamak istemiyor.'' diye konuştu.

''ABD ile görüşme gündemde değil''

Rezayi, ''Taht Revançi, ABD ile görüşmenin gündemde olmadığını söyledi.'' ifadesini kullandı.

Rusya ve Çin'in sergilediği tutum hakkında Taht Revançi, bu iki ülkenin İran'a yönelik saldırıları kınayarak Tahran'ın yanında durduğunu kaydetti.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tutumu görüşüldü

Söz konusu toplantıda, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimin İran saldırıları ve dayatılan savaş konusundaki tutumu eleştirildi.