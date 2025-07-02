Kremlin: Rusya’nın Azerbaycan’a yönelik bir tehdidi söz konusu değil

Sputnik'e göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Azerbaycan’a herhangi bir tehdit oluşturmadığını belirterek, yaşanan gelişmelerin arka planında Azerbaycanlılar dahil olmak üzere işlenen suçların ortaya çıkarılmasına yönelik adımların yer aldığını ifade etti.

Peskov ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Davos’ta gerçekleşen görüşmeyi de değerlendirdi.

Bu görüşmeye dikkat çeken Peskov, Kiev yönetiminin Moskova-Bakü ilişkilerini baltalama ve bölgede gerilim yaratma çabalarının farkında olduklarını dile getirdi.