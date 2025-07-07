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7 Tem 2025 19:56

Erakçi, BRICS Zirvesi’nde Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile görüştü

Erakçi, BRICS Zirvesi’nde Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi marjında Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile görüştü.

 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarını sürdürüyor.

Abbas Erakçi, Rio de Janeiro kentinde Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile görüştü.

BRICS Liderler Zirvesi, Brezilya’nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde 6-7 Temmuz’da düzenleniyor.

BRICS’in kurucuları arasında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika var.

BRIC, 2006'da Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulmuş olup, 2011'de Güney Afrika Cumhuriyeti’nin katılımıyla BRICS adını almış bir istişare ve işbirliği platformu.

Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran, Ağustos 2023’teki genişleme kapsamında BRICS’e katılmıştı.

News ID 1928505

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