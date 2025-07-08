İran Meclisi Astara milletvekili Veli Dadaşi, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin katılımıyla Astara'da ülkenin ilk uluslararası serbest ticaret bölgesi kurulacağını duyurdu.

İran Meclisi Astara milletvekili Veli Dadaşi, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın son günlerde Astara’ya gerçekleştirdiği çalışma ziyaretini değerlendirdi.

Azerbaycan’ın katılımıyla serbest ticaret bölgesi kurulacak

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin katılımıyla Astara'da ülkenin ilk uluslararası serbest ticaret bölgesi kurulacağını belirten Dadaşi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın da bu projeyi onayladığını kaydetti.

Astara sınır kapısı yolculara yeniden açılacak

Milletvekili Dadaşi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı son görüşmeye atıfta bulunarak, "Azerbaycan Cumhuriyeti ile sınır kapılarının yolculara yeniden açılması, Astara halkının temel taleplerinden biridir. Pezeşkiyan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede bu konuyu gündeme getirildi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Astara'ya yaptığı ziyarette sınır kapısının yakında yeniden hizmete açılacağına dair söz vermiştir" diye konuştu.

