Pezeşkiyan: Her türlü yeni bir saldırı daha güçlü yanıtla karşılık bulur

İran Cumhurbaşkanı Masut Pezeşkiyan ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa Çarşamba akşamı gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde son uluslararası gelişmeleri, özellikle İran'a dayatılan 12 günlük savaşı ve İran ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin geleceğini ele aldılar.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu görüşmede, İran’ın yapıcı etkileşim ve etkili diyalog yönündeki temel tutumlarını açıklayarak, özellikle yeni dönemde bölgesel ve uluslararası barış, istikrar ve güvenliğe olan bağlılığını vurguladı.

Pezeşkiyan, Siyonist rejimin insanlık dışı eylemlerini ve bu rejimin dünya barış ve güvenliğini bozmadaki yıkıcı rolünü açıklayarak, “Ülkemiz, müzakere ve diyalog yolunda ilerlediği bir dönemde, Siyonist rejim ve ABD’nin saldırısına uğradı. Ancak İran’ın kararlı cevabıyla karşılaştıklarında, ateşkes talebinde bulunmak zorunda kaldılar. Şüphesiz, Siyonist rejim bu tür bir saldırıyı ABD’nin koordinasyonu ve izni olmaksızın gerçekleştiremezdi” dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı'nın İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini durdurması konusundaki endişesine yanıt olarak Pezeşkiyan, İran’ın diyalog, diplomasi, karşılıklı saygı ve uluslararası hukuk çerçevesine bağlılığını vurguladı.

Pezeşkiyan ayrıca İran Meclisi'nin son kararının, UAEA Başkanı’nın taraflı tutumlarına bir tepki olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, “Raporlarda tarafsızlık ilkesine uyulmaması, ülkemizin nükleer tesislerine yönelik açık saldırının görmezden gelinmesi ve uluslararası hukukun ihlaline karşı sessizlik, ajansın güvenilirliğini sorgulatmakta ve bu da meclisin böyle bir yasayı onaylamasına neden olmuştur. Uluslararası kurumlara üyelikten beklenti, tarafsız destek ve üyelik haklarından eşit şekilde faydalanabilmektir; aksi takdirde bu tür üyeliklerin bir anlamı kalmaz” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, İran ile UAEA arasında geçmişteki kapsamlı ve ilkesel işbirliğine değinerek, bu işbirliğinin sürmesinin ancak İran dosyasına yönelik çifte standartlı tutumların sona erdirilmesiyle mümkün olacağını vurguladı.

Pezeşkiyan ayrıca, her türlü yeni saldırının, daha güçlü ve pişmanlık verici bir yanıtla karşılık bulacağını ifade etti.

Pezeşkiyan, Avrupa Konseyi Başkanı’nın diplomasi ve yapıcı etkileşim yönündeki çabalarına teşekkür ederek, İran’ın Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirmeye ve ikili meseleleri yapıcı ve saygılı diyalog yoluyla çözmeye hazır olduğunu belirtti.

Bu telefon görüşmesinde, Antonio Costa da Avrupa Birliği’nin mevcut sorunlara diplomatik çözümler bulma isteğini ve İran ile işbirliğini geliştirmeye olan ilgisini dile getirerek, “Uluslararası kurumlar çifte standartlardan uzak durmalıdır, bu konuda sizinle tamamen hemfikirim. Avrupa Birliği, İran halkının tarihi, medeniyeti ve kültürüne derin saygı duymaktadır ve diyalog ve iş birliği için tam anlamıyla hazırdır” dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı ayrıca, Siyonist rejimin son saldırılarında hayatını kaybeden İranlılar için içten taziyelerini ileterek, “Avrupa Birliği, İsrail’in Gazze’de insan haklarını ihlal etmesini kınıyor ve savaşın durması, insani yardımların gönderilmesi ve Filistin halkına etkili destek verilmesi gerektiğini vurguluyor” ifadelerinde bulundu.