İran’dan ABD'nin BM Filistin Özel Raportörü kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden ABD'nin BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye yaptırım uygulama kararına tepki gösterdi.

Bekayi’nin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

''Gerçek, yaptırımlarla bastırılamaz.

Gerçeği söyleyen Francesca Albanese, soykırıma, işgale ve apartheid'a karşı durduğu için zorbalığa ve yaptırımlara maruz kaldı.''

Uluslararası tutuklama emri kapsamında aranan savaş suçlusu Netanyahu’nun Washington'da ağırlandığını kaydeden Bekayi, ABD’ye seslenerek, ''Açık ikiyüzlülüğünüz tüm çıplaklığıyla ortada ve tüm dünya sizi izliyor’’ dedi.

ABD'den yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese’nin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) ABD ve İsrail’e karşı harekete geçmesini sağlama çabaları nedeniyle yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

ABD, daha önce de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten, Francesca Albanese’nin görevine son verilmesini talep etmişti.