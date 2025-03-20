İran buğün yeni yıla merhaba diyecek

İran’da Hicri Güneş (şemsi) Takvimi kullanılır. Bu takvim rubâileriyle tanıdığımız ünlü astronom ve matematikçi Ömer Hayyam’ın eseridir.

İran takvminde yeni yıl, gece ve gündüzün birbirine eşit olduğu İlkbahar Ekinoksu’nda, yani 21 Mart gecesi kutlanır.

Nevruz; tabiatın uyandığı, herşeyin yeniden hayat bulduğu baharın ilk günüdür. Güneşin Koç burcuna girmesiyle hem bahar, hem de bayram başlar.

İran'da, 1404 yılına buğün Perşembe günü yerel saat ile 12.31'de girilecek.

12 hayvanlı takvimine göre 1404 yılı Yılan yılı olarak kabul ediliyor.

İran'da Nevruz Bayramı büyük bir şenliktir ve 2 Nisan'da resmi tatil olarak kutlanan Doğa Günü’ne kadar tam 13 gün sürer.

Bu yıl mübarek Ramazan ayı ile Nevruz Bayramı hazırlıkları aynı zamana denk geldi.