Erakçi, İtalyan mevkidaşı Tajani ile bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefonda görüştü. Bu görüşmede Erakçi ile Tajani'nin, ikili ilişkiler ile bölgedeki güvenlik durumunu değerlendirdiği aktarıldı.

Görüşmede Erakçi, Siyonist rejim ve ABD'nin İran saldırısına işaret ederek, tüm ülkelerin bu açık hukuk ihlalini kınaması gerektiğini vurguladı. İran'ın, BM Şartı, uluslararası hukuk ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlemesi Antlaşması (NPT) ilkeleri çerçevesinde çıkarlarını ve haklarını koruma kararlılığını vurguladı.

İtalya Dışişleri Bakanı da, uluslararası sorunların çözümünde güç kullanmak yerine diplomasi kullanmanın gerekliliğini vurguladı.