Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın ''İran-Avrupa görüşmeleri'' yorumu

İran, Avrupa ülkeleri olan İngiltere, Fransa ve Almanya 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının talebi üzerine yeni tur nükleer görüşmeyi kabul ederek bugün İstanbul'da bir araya geldi.

İstanbul'daki görüşmeleri değerlendiren İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, ''Bugün üç Avrupa ülkesiyle bakan yardımcısı düzeyinde bir toplantı yaptık. Bu, ara sıra Avrupa tarafıyla yapılan nükleer görüşmelerin devamı niteleğinde’’ dedi.

Bu oplantıda Avrupalıların ABD ile Siyonist rejimin İran’a karşı saldırılarıyla ilgili tutumunu eleştirdiklerini kaydeden Taht Revançi, şöyle devam etti: ''Bir diğer konu da BM yaptırımlarının geri dönüşü veya tetik mekanizması meselesiydi; Bu konu nükleer anlaşmaya taraf Avrupa ülkeleri tarafından gündeme getirilmişti. Bu konudaki görüşümüzü ve tepkimizi çok açık bir şekilde ifade etmiştik"

Taht Revançi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin BM’ye gönderdiği ''tetik mekanizması’’ konulu mektubuna atıfta bulunarak, bu konunun da İstanbul'daki toplantıda masaya yatırıldığını söyledi.

İranlı diplomat, ''Gündeme getirdiğimiz bir diğer konu da Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamındaki haklarımızdı. Uranyum zenginleştirme faaliyetleri devam etmeli." açıklamasını yaptı.

Bakan Yardımcısı, "Tabii ki, acımasız yaptırımların bir an önce kaldırılması konusu da gündeme getirdiğimiz konulardan biriydi’’ diye konuştu.