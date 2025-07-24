Gazze'deki soykırım insanlığın alnında kara bir lekedir

Yemen Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi, haftalık konuşmasında Yemen ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. El-Husi, özellikle Gazze’deki soykırımın ulaştığı noktaya dikkat çekerek, son haftanın "Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana en acı, en zalim ve en trajik hafta" olduğunu vurguladı.

Ensarullah lideri el-Husi, İsrail’in Gazze’de özellikle çocukları hedef aldığını vurgulayarak, "İşgalci rejim bebek mamasının girişine bile izin vermiyor. Çocukları sistematik şekilde öldürüyorlar" diye konuştu.