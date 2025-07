Şehit Heniyye'nin oğlu:Babam hep şehit olmayı bekledi

Hamas Siyasi Bürosu'nun başkanı İsmail Heniyye'nin şehadetinin birinci yıldönümünde oğlu Abdulselam Heniyye, Al-Ahed haber sitesine verdiği röportajda şunları söyledi:

Babamın şehadeti, yolunun bir uzantısıydı ve yolu bir fedakarlık ve kurtuluş sembolüdür. Babam çocuklarını ve torunlarını bu yola adadı ve bir an bile direniş yolundan sapmadı. İster siyasi arenada ister savaş meydanında olsun, sesi kararlı ve güçlüydü ve cihadın bir inanç olduğunu, tüm Filistinlilerin kanının eşit olduğunu ve hiç kimsenin kanının diğerinden daha değerlu olmadığını her zaman vurguladı.

Babam her zaman kanımın Gazze'deki çocukların, kadınların ve yaşlıların kanından daha değerli olmadığını söylerdi. Bizler özgürlük için canımızı feda etmiş ve her türlü olasılığa hazırlıklı bir halkız. Babam her zaman şehitliğe hazırdı ve Siyonist düşmanın dört bir yandan saldırılarına rağmen hayatta kalmayı başardı. Onunla her gün şehitlik duygusunu yaşadık ve bize her an şehitlik haberimi duymaya hazır olmamızı söylerdi.

Şehit babasının bıraktığı miras hakkında Abdulselam Haniye şunları söyledi:

Babam Filistinlilerin birliğine inanıyordu ve bunu sahada ve siyasette gerçekleştirmek için yorulmadan çalıştı.