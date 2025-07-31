Galibaf, Knesset Başkanı’na BM raporlarıyla sert yanıt verdi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Siyonist Parlamento (Knesset) Başkanı’nın kendisine yönelik “sahte haber” suçlamalarına X hesabından yanıt vererek şöyle yazdı:

“Suç ortağı Knesset Başkanı, Gazze’deki çocukların açlığının ‘sahte haber’ olduğunu iddia ediyor. Size yazıklar olsun! Dünya, tarihin en büyük soykırımına sizinellerinizle tanıklık ediyor. BM uzmanları, UNICEF ve yardım kuruluşları mı yalan söylüyor, bir tek siz mi doğruyu söylüyorsunuz? Siz insanlık için birutançsınız.”

Galibaf, paylaşımında, Knesset Başkanı’nın sözlerini yalanlayan BM'nin dört güncel raporuna atıfta bulundu:

- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin resmi raporunun başlığı "BMuzmanları, ülkelerin kader belirleyici bir seçimle karşı karşıya olduğunu söylüyor: Ya süregelen soykırıma son verecekler ya da Gazze'de yaşamın sonaermesine tanık olacaklar."

- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin "Susuzluk Bir SilahOlarak" başlıklı son raporunda: BM uzmanları,İsrail'in Filistin halkını kasıtlı olarak susuz bırakmasını ve aç bırakmasını kınıyor.

- BM’nin işgalaltındaki Filistin topraklarındaki özel raportörü Francesca Albanese’nin “Bir Soykırımın Anatomisi” başlıklı raporu; Gazze’de kasten gerçekleştirilensoykırımı ve açlığı belgeliyor.

- UNICEF’in “BM ajansları uyarıyor: Gazze kıtlık eşiğini aştı” başlıklı son raporu.