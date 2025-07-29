İran havyarı: Hazar Denizi'nin siyah elması

Mehr Haber Ajansi:Havyarı ile ünlü ve altın yumurtlayan balık diye adlandırılan beluga, uzun burun veya mersin balığı Hazar Denizi, Karadeniz ve Azak Denizi’nde yaşıyor.

Sturgeon balıkları özellikle havyar üretimi açısından ekonomik açıdan önemli bir türdür. Ancak aşırı avlanma ve çevre kirliliği, popülasyonlarını önemli ölçüde etkilemiştir.

İran'ın da aralarında bulunduğu 5 Hazar ülkesi Hazar Denizi'nde ticari sturgeon balığı avcılığı yasağını 2025 yılına kadar uzatma konusunda anlaştı. Bu karar, Hazar Denizi'nin Su Biyolojik Kaynaklarının Korunması ve Akılcı Kullanımı Komisyonu'nun Aralık 2024'de Astrahan'da düzenlenen 8. oturumunda alındı.

Anlaşmaya göre 2025 yılında havyar ve sturgeon balığı türleri için ihracat kotası oluşturulmayacak. Bu değerli türlerin avlanmasına yalnızca bilimsel araştırma ve yapay üreme amacıyla izin verilecek.

Havyar nedir?

Havyar, lüks ve nadir bulunan bir deniz ürünüdür. En bilinen havyar türleri arasında beluga, osetra ve sevruga bulunur. Havyar, incecik tuzlanmış yumurtalar şeklinde olup, parlak ve şeffaf bir görünüme sahiptir. Tadı zengin ve tuzludur.

Peki, bu meşhur siyah havyarın faydaları nelerdir?

Protein bakımından son derece zengindir.

Yalnızca bir yemek kaşığı havyar kişinin günlük B12 ihtiyacını karşılayabilir.

Temel yağ bakımından da oldukça zengin bir besin maddesidir. Vücut için gerekli olan Omega 3 ihtiyacını gidermeyi sağlar.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur. Ancak fazla tüketimi bağışıklık açısından ters etki yaratabilir.

İçeriğinde bol miktarda A ve E vitamini bulunur. Bu vitaminler cilde fayda sağlar.

İçeriğinde çinko minerali, selenyum ve demir yer alır. (Çinko maddesi sayesinde vücut antikor üretimi artar ve bağışıklık sistemi güçlenir, demir ve selenyum da bağışıklığı destekler.)

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde hem iç organlara hem de cilde iyi gelir.

Vücuda enerji verdiği ve afrodizyak etki yarattığı söylenir.

İran havyarı

İran havyarı, benzersiz bir kaliteye sahip en iyi ve en lüks yiyeceklerden biridir. İran havyarı uzun zamandır kalitesiyle tüm dünyada biliniyor. Bu ürün, dünya çapında birçok lüks restoran ve otelde menünün özel bir bölümü olarak sunulmaktadır.

İran havyarı, Hazar Denizi'nde yaşayan beluga ve uzun burun balığının yumurtalarından elde edilen, dünyanın en değerli ve en pahalı havyar türlerinden biridir. Özellikle Hazar Denizi'nin güney kesimlerinden, yani İran tarafından elde edilenler, daha az kirlenme nedeniyle daha çok tercih edilir.

İran havyarı için en önemli ihracat pazarları arasında Almanya, İtalya, Fransa, Belçika, İngiltere ve İspanya gibi Avrupa ülkeleri yer almaktadır. Ayrıca Japonya, Hong Kong, Kanada, Avustralya, Singapur ve Fars Körfezi’ne kıyısı olan zengin Arap ülkeleri de İran havyarı için diğer önemli pazarlardır.

İran havyarı ihracatında, en büyük müşteri 83 milyonluk nüfusuyla Avrupa ekonomisinin en kilit aktörlerinden biri olan Almanya’dır.

İran Balıkçılık Örgütü Su Kaynakları Restorasyon Ofisi Genel Müdürü Nasır Keremirad, 2024’de ülkenin Yedinci Kalkınma Planı kapsamında 140 ton havyar ve 20 bin ton uzun burun balığı eti üretmeyi planladıklarını açıkladı. Keremirad, ''Geçen yıl 38 ülkeye 3,2 milyon dolar değerinde yaklaşık 4,7 ton havyar ihraç edildi." dedi.

Gülistan, İran havyarının merkezi

Gülistan eyaleti, uzun burun balığı (mersin balığı) ve havyar üretimi ve yetiştiriciliği açısından İran'ın en önemli bölgelerinden biridir. Tuzlu yeraltı sularına erişimi ve Hazar Denizi'ne yakınlığı nedeniyle bu balık türünün yetiştirilmesi için elverişli koşullara sahiptir.

Yıllık 230 kilogramdan fazla havyar üretimiyle Gülistan Eyaleti, bu değerli ürünün yurt dışına ihracatında önemli bir paya sahiptir.

Son yıllarda, Gülistan'da yapay üreme ve çoğaltma programları aracılığıyla uzun burun balığının neslinin tükenmesini önlemek ve İran havyarı markasını korumak için çalışmalar yürütülmektedir. Bu eyalette her yıl milyonlarca mersin balığı yavrusu üretilerek Hazar Denizi'ne bırakılmaktadır.