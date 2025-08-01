Ateşkesin ihlal edilmesi halinde Tel Aviv hayalet şehre dönüşecek

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Hatemi, Siyonist rejimin İran’a karşı yürüttüğü 12 günlük dayatılmış savaşa dikakt çekerek, “12 günlük kutsal savunmada şuna dikkat etmeliyiz ki kim kazandı, kim kaybetti. Ben 11 sebep sayabilirim ki bu meydanın kazananı İran İslam Cumhuriyeti, kaybedeni ise Siyonist rejim oldu. Elbette savaşın bedelleri de var; şehit Bakıri, şehit Selami, şehit Reşid gibi büyük komutanlarımızı ve bazı nükleer bilim insanlarımızı kaybettik. Ancak düşman da büyük zararlar gördü” dedi.

Düşman her zaman İran’ı yok etmeye çalıştığını belieren Ayetullah Hatemi, “Şimdi artık yok olmakla karşı karşıya olduklarını görüyorlar. Biz ise selvi ağacı gibi dimdik ayaktayız. Onlar bizi yok etmek istediler; ama biz var olduk, var olacağız ve onları perişan edeceğiz” ifadesini kullandı.

Ayetullah Hatemi, “Çeşitli ülkelerdeki yürüyüşler İsrail’e olan nefreti gösteriyor. Buna karşılık, aziz İran daha da güçlendi ve kudretini ortaya koydu. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez bir ülke cesurca Amerikan üssünü hedef aldı. İran, el- Udeid üssünü kararlı şekilde vurdu ve gücünü dünyaya gösterdi” ifadelerinde bulundu.

Tahran Cuma Namazı Hatibi, bu suç sayesinde Siyonist rejimin kanserli bir ur olduğunun ve dünyanın bu uru bir an önce yok etmesi gerektiğinin bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti.

Ayetullah Hatemi, İslam ülkelerine hitaben şöyle dedi:

“Bu rejim güçlenirse, Suriye’ye yaşattığı felaketi size de yaşatır. İran savaşı başlatmadı; ama yürekten savundu.”

Ayetullah Hatemi konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eğer ateşkes ihlal edilirse Tel Aviv bir kez daha ezilecek. Bu saldırıda Batı liberal demokrasisinin itibarı ve haysiyeti de yok oldu. Batı liberal demokrasisi artık çocukları, aç ve susuz insanları ve hamile kadınları öldürmek demektir. ABD’nin savaşa doğrudan girişi, Siyonist rejimi kurtarmak içindi. Dünya çok iyi anladı ki neden halkımızın dilinden ‘ABD’ye Ölüm’ sloganı düşmüyor.”

Batılı ülkeler ve ABD’nin hep birlikte Siyonist rejimin yanında durduğunu belirten Ayetullah Hamani, “Buna rağmen İslam Devrimi Lideri’nin popülerliği daha da arttı. Silahlı kuvvetlerimizin çabasıyla Tel Aviv ve Hayfa hayalet şehirlere dönüştü. Siyonist rejim psikolojik savaşta halkı korkutmak ve yorgun göstermek istedi; ama halk bu tehditlerden etkilenmedi” diye konuştu.

