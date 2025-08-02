Pezeşkiyan Pakistan'ın Lahor kentine ayak bastı (+Video)

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Pakistan'a yaptığı resmi ziyaretin ilk ayağında, üst düzey bir heyetin başında, Pencap eyaletinin merkezi olan tarihi Lahor kentine ayak bastı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve beraberindeki heyet, Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif, üst düzey Pakistanlı yetkililer ve ayrıca İran’ın Lahor Başkonsolosu Mehran Muvehidfer tarafından karşılandı.

Pezeşkiyan, Pencap Eyaleti Başbakanı ile görüşmesinden sonra, İranlı üst düzey heyetin Muhammed İkbal Lahori’nin türbesini ziyaret etmesi planlanıyor.

Pezeşkiyan, İkbal Lahori’nin türbesini ziyaretinin ardından İslamabad şehrine hareket edecek. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in daveti üzerine gerçekleştirilen bu iki günlük resmi ziyarette, Pakistanlı üst düzey yetkililerle görüşme ve birkaç işbirliği belgesi imzalama programda yer alıyor.