Türkiye ve Suriye arasında güvenlik görüşmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da yer aldığı görüşmede Suriye'nin güvenlik ve istikrarı ele alındı.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Yılmaz, ''Suriye'nin istikrarını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladıklarını duyurdu.