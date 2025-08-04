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4 Ağu 2025 16:05

Türkiye ve Suriye arasında güvenlik görüşmesi

Türkiye ve Suriye arasında güvenlik görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hattab ile güvenlik ve istikrarı görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da yer aldığı görüşmede Suriye'nin güvenlik ve istikrarı ele alındı. 

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Yılmaz, ''Suriye'nin istikrarını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladıklarını duyurdu.

News ID 1929195

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