İran, Rusya ve Çin'den Viyana'da üçlü toplantı

Rusya'nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda üçlü toplantı hakkında bilgi verdi.

İran, Çin ve Rusya’nın temsilcilerinin İran'ın nükleer programı konusunu masaya yatırdığını belirten Ulyanov, toplantının verimli geçtiğini duyurdu.

İstanbul, 25 Temmuz'da İran ile üç Avrupa gücü (İngiltere, Fransa ve Almanay) arasındaki nükleer görüşmelere ev sahipliği yaptı.

İran Konsolosluğu’nda düzenlenen toplantıya İran adına Mecid Taht Revançi ve Kazım Garipabadi, E3 ülkelerinden ise Dışişleri Bakan Yardımcıları katıldı.

Garipabadi yaptığı açıklamada, “Avrupalı yetkilileri ağırladık. Nükleer müzakereler ve yaptırımların kaldırılması konularını ele aldık. Her iki taraf da diplomasi yolunu sürdürme kararlılığındadır'' dedi.