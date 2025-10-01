  1. Dünya
Gazze'den İsrail'e saldırı(+video)

İsrail medyası, Gazze Şeridi'nden işgal altındaki Aşdod limanına en az beş roket atıldığını, Aşkelon ve çevresinde sirenlerin çaldığını bildirdi.

El-Mayadin'e göre, Filistin direnişi Gazze Şeridi'nen Siyonist yerleşim yerlerini yoğun bir roket saldırısıyla hedef aldı.

İsrail medyası, işgal altındaki topraklardaki Aşdod limanı ve Aşkelon sahilinde sirenlerin çaldığını bildirdi.

Bu medya kuruluşları ayrıca Aşdod'da birkaç patlama sesi duyulduğunu duyurdu.

İsrail medyasına göre, Gazze Şeridi'nden düzenlenen bir roket saldırısının ardından işgal altındaki topraklarda sirenler çaldı.

İsrail televizyon kanalı 13, Gazze Şeridi'nden Aşdod'a doğru 5 roket atıldığını bildirdi.

Saldırı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısından iki yıl sonra gerçekleşti.

