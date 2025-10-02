Rusya: İran'la stratejik ortaklık anlaşması yürürlüğe girdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'la imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının yürürlüğe girdiği belirtildi.

20 yıllık Stratejik Ortaklık Anlaşması

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Rus lideri Vladimir Putin'in 17 Ocak’ta imzaladığı Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde onaylandı.

21 Mayıs'ta İran Meclisinde onaylanan 20 yıllık anlaşma, iki ülke arasındaki savunma da dahil olmak üzere işbirliğinin derinleştirilmesini öngörüyor.

Anlaşma, savunmanın yanı sıra terörle mücadele, enerji, finans, ulaşım, sanayi, bilim ve teknoloji alanlarındaki Rusya-İran ortaklığının kapsamının genişletilmesini içeriyor. ABD'nin İran'ı nükleer programı konusunda kıskaca almaya çalıştığı bir dönemde onaylanan anlaşmanın en önemli unsuru, savunma işbirliği olarak görülüyor.

Anlaşmada, İran ile Rusya'nın “üçüncü ülkelerin müdahalesine birlikte karşı çıkması” öngörülüyor. Sputnik'in aktardığına göre bu maddede karşılıklı askeri destekten söz edilmiyor ama "Akit Taraflar, ulusal ve güvenlik çıkarlarına karşılıklı saygı, çok taraflılık ilkeleri, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü, dünya meselelerinde tek kutupluluğun ve hegemonyanın reddedilmesi temelinde devlet politikası izleyecek ve üçüncü tarafların, akit tarafların iç ve dış işlerine müdahalesine karşı çıkacaklardır” deniliyor.

Aynı zamanda metne göre, taraflardan birinin saldırıya maruz kalması halinde diğer taraf, “saldırgan tarafa saldırganlığın devamına katkıda bulunacak herhangi bir yardım sağlamayacak ve ortaya çıkan farklılıkların Birleşmiş Milletler Şartı ve diğer uygulanabilir uluslararası hukuk normları temelinde çözülmesini kolaylaştıracak."