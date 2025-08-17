İran'dan İsrail'in Gazze Şehri'ni işgal kararına sert tepki

Geçtiğimiz günlerde Siyonist Güvenlik Kabinesi, Gazze şehrinin kontrolünü ele geçirmeyi amaçlayan bir planı onayladı.

Siyonist İsrail’in aralıksız saldırıları nedeniyle Gazze Şehri’nin Zeytun mahallesinde binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Tel Aviv rejimi, Gazze’yi ele geçirip, nüfusun büyük kısmını güneydeki kamplara yerleştirmeyi planlıyor.

İsrail'in Gazze Şehri'ni işgal kararına İran Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi. İsrail rejiminin yeni kararını ''savaş suçunun ve insanlığa karşı suçun açık bir örneği’’ olarak nitelendiren bakanlık, İsrail'in işgal planını kınadı.

Açıklamada, ''Hiç kuşkusuz bu karar, Siyonist rejimin suçlu yöneticilerinin cezasız kalmasinin bir ürünüdür. Çünkü ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin bu rejime verdiği koşulsuz askeri ve diplomatik destek, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası mahkemelerin bu rejimin liderleri ile kararların hayata geçirilmesini engellemiştir.

Siyonist rejimin Gazze'deki yeni zorla göç suçu, Siyonist Başbakan'ın İslam-Arap topraklarının büyük bir bölümünü kapsayan ‘Büyük İsrail’vizyonu yönündeki küstah ve son derece tehlikeli iddiasıyla örtüşmesi, işgalci rejimin hegemonik doğası ile bölgesel ve küresel barış için yarattığı büyük tehlikeyi ortaya koymaktadır.’’ ifadelerine yer verildi.

İsrail rejiminin yeni kapsamlı işgal planına tepki gösteren bakanlık, İslam ülkelerinin, Filistin halkına karşı yürütülen savaş ve soykırımı durdurmak için derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

