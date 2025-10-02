  1. Dünya
İngiltere'de sinagoga saldırı: Yaralılar var

İngiltere'nin Manchester kentinin kuzeyinde bir sinagogun önünde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

İngiltere’nin Manchester kentinde bulunan bir sinagogun önünde düzenlenen bıçaklı saldırıda çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Acil servis hizmetleri olayı doğrularken vatandaşlardan sinagog çevresinden uzak durmalarını istedi. Polis ekipleri hızla olay yerine gitti ve bölgedeki iki yolu trafiğe kapattı.

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham BBC’ye yaptığı açıklamada, “Tehlikenin geçmiş gibi göründüğünü garanti edebilirim” ifadelerini kullandı

Saldırıda 4 kişi yaralandı

Saldırıda 4 kişi yaralandı. Manchester Polisi, saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

