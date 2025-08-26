İran: Ulusal çıkar, Avrupa ile görüşmelerimizde kırmızı çizgimizdir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, bölgedeki gelişmelerin endişe verici olduğunu belirterek, “Dün Siyonist rejimin beş gazeteciyi daha kasıtlı ve bilinçli bir şekilde katletmesine tanık olduk ve bu, işgalci rejimin gerçeklerle ve işlediği suçların uluslararası toplum tarafından bilinmemesiyle sorunu bir kez daha gösterdi” dedi.

Bekayi, dün Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na ilişkin, "Bu toplantıda İran somut öneriler ortaya koydu ve bunların önemli bir kısmı toplantının sonuç bildirgesinde yer aldı." ifadesini kullandı.

Rusya'nın 2231 sayılı Kararın uzatılmasına ilişkin taslak teklifinin metnini inceliyoruz

Rusya'nın, Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Kararı'nın uzatılması için bir karar taslağı hazırladığı ve bunu Güvenlik Konseyi'ne sunduğu yönündeki iddialara ilişkin bir soruya yanıt olarak, "Bu kararı hazırlama ve metnini inceleme aşamasındayız ve bu konudaki tutumumuzu açıklayacağız" dedi.

Avustralya'nın eylemine nasıl yanıt verileceğine dair uygun bir karar verilecek

Avustralya hükümetinin İranlı diplomatları sınır dışı etme eylemi ve İran'a yöneltilen antisemitizm suçlamaları ve İran'ın bu konuya verdiği yanıt hakkında ise şunları kaydetti: "Elbette, diplomatik düzeyde herhangi bir uygunsuz eyleme bir yanıt verilecektir. Bu olay yeni yaşandı ve meslektaşlarımız konuyu inceliyor ve bu konuya nasıl yanıt verileceği konusunda uygun bir karar verilecek."

Bekayi konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

Görünüşe göre Avustralya hükümetinin bu kararı, bu ülkenin iç gelişmelerinden etkilenmiştir. Son günlerde bu ülkede işgal altındaki topraklarda Siyonist rejimin katliamlarına karşı milyonluk gösterilere tanık olduk ve bu, bu ülkede Siyonist rejime karşı eleştirilerin dile getirildiği nadir durumlardan biriydi. Biz de düşünüyoruz ki diplomasiye ve iki halkın ilişkilerine karşı atılan bu adımın Avustralya tarafının Siyonist rejime karşı yaptığı az sayıdaki eylemleri telafi etme yönünde olmuştur.”

Ulusal çıkar, Avrupa ile görüşmelerimizde kırmızı çizgimizdir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Avrupalılarla görüşmelerde İran’ın kırmızı çizgileri hakkındaki bir soruya yanıt olarak, “Ulusal çıkar, bizim kırmızı çizgimizdir” dedi.

Pezeşkiyan, Şanghay Zirvesi için Çin'e gidecek

Bekayi, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın 1 Eylül’de düzenlenecek olan Şanghay Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Çin’e gideceğini duyurdu.

Bu ziyaretin Cumhurbaşkanının son bir yıl içindeki Çin’e yaptığı ilk ziyaret olacağını belirten Bekayi, bu konudaki ayrıntıların Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından duyurulacağını bildirdi.

Çin ile çok güçlü ve önemli ilişkilere sahibiz

Bekayi, “Bu zirve aynı zamanda Çin ile ikili ilişkileri gözden geçirmek için de iyi bir fırsattır” diyerek, üst düzey Çinli yetkililerle ikili görüşmelerin de yapılacağını belirtti.

Sözcüsü Bekayi, “Çin ile çok güçlü ve önemli ilişkilerimiz var. Çin ile 25 yıllık anlaşma iyi bir şekilde uygulanıyor ve taraflar bunu güçlendirmeyi hedefliyor” dedi.

Hâlâ NPT üyesiyiz

Bekayi, İran ile Ajans arasındaki ilişkilere dair bir soruya şu yanıtı verdi: Biz hâlâ NPT üyesiyiz ve Kapsamlı Koruma Anlaşması’na bağlıyız. Geçtiğimiz hafta Viyana’da İranlı diplomatlar ile ajans arasında bir görüşme gerçekleşti; bu görüşme, bir önceki hafta Tahran’da yapılan görüşmelerin devamıydı.

Bekayi, “Biz Ajans ile, onunla etkileşim yönteminin belirlenmesi konusunda istişare halindeyiz” diyerek, konunun hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasının devamında, “Tesislerimize yönelik yaşanan olayda, hem ABD hem de Ajans sorumludur. Bu, benzeri olmayan bir durumdu; daha önce ajansın, yasa dışı saldırıya uğramış tesisleri denetim konusu yaptığı bir örnek bulunmamaktadır” ifadesini kullandı.

3+3 çerçevesi, Güney Kafkasya üzerine istişare için bir mekanizmadır

Bekayi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede gündeme gelen, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilafların çözümü için bölgesel mekanizma hakkında şunları söyledi: 3+3 çerçevesi, bölge ülkeleri ve Güney Kafkasya çevresi hakkında istişare için köklü bir çerçevedir. Bölge ülkelerinde birçok toplantı bu çerçevede yapılmıştır.

Sözcüsü Bekayi, “Bu, bölge ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların, özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunların çözümüne katkı sağlayan bölgesel bir mekanizma olarak kendini ispatlamıştır” ifadelerinde bulundu.

Bekayi, “Bölge dışı gelişmelerden bağımsız olarak, bugün belki de bölge ülkeleri her zamankinden daha fazla bu mekanizmaların aktif tutulması gerektiği sonucuna varmışlardır. Ayrıca bu mekanizmaları daha işlevsel hale getirerek bölge dışı aktörlerin müdahalelerine karşı çaba göstermelidirler” diye kaydetti.