İran’da terörist grup çökertildi

Sistan-Beluçistan Eyaleti İstihbarat Müdürlüğü, ülkenin doğusunda büyük bir terör planının engellendiğini ve saldırıyı gerçekleştirmek isteyen terörist ekibin tamamen etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Açıklamaya göre, söz konusu grubun hedefi doğu bölgesinde bulunan hayati öneme sahip bir merkeze saldırı düzenlemekti.

Ana operasyon timi, çeşitli silahlarla donatılmış yedi yabancı uyruklu teröristten oluşuyordu. Grubun aldığı özel askerî eğitimlerin ise Mossad’ın eğitim ve operasyon modelini yansıttığı belirtildi.

Operasyon sonucunda altı terörist öldürüldü, iki kişi ise yakalandı.

Çatışmada İstihbarat Müdürlüğü’nden iki personel ve emniyet güçlerinden bir görevli yaralandı.