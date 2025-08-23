İran'dan BM’ye: Sistan ve Belucistan’daki terör saldırısı kınansın

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İrevani, Sistan ve Belucistan’daki terör saldırısı ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne yazdığı mektupta, bu vahşi terör eyleminin en sert şekilde ve hiçbir belirsizliğe yer bırakmadan kınanmasını talep etti.

İrevani, 22 Ağustos 2025’te İranşehr bölgesinde, Ceyş el-Adl terör örgütünün polis araçlarına düzenlediği saldırıda 5 polis memurunun şehit olduğunu ve saldırının sorumluluğunun örgüt tarafından açıkça üstlenildiğini belirtti.

İran, bu saldırıların uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk ihlali olduğunu vurguladı ve Güvenlik Konseyi ile BM Genel Sekreteri’nden, terörizmi seçici veya çifte standartlı şekilde kınamanın kabul edilemez olduğunu belirterek, saldırganları destekleyenlerin sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini bildirdi.

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletindeki İranşehir ilçesinde seyir halindeki iki polis aracına terör saldırısı düzenlendi. Silahla açılan ateş sonucu 5 polis şehit oldu.