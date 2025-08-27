  1. Ekonomi
İran'da dolar kaç tümen?

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 96 bin 650 tümen seviyesinden işlem gördü.

Dün ise Amerikan doları kuru 95 bin 800 bin tümen seviyesinden işlem gördü.

