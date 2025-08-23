https://tr.mehrnews.com/news/1929687/ 23 Ağu 2025 09:21 News ID 1929687 Ekonomi Ekonomi 23 Ağu 2025 09:21 İran'da dolar fiyatı ne durumda? İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 95 bin 60 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 95 bin 950 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1929687 کپی شد İlgili haberler D-8 üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri toplandı İran'da doların güncel fiyatı İran'da doların fiyatı ne kadar? İran'da doların bugünkü fiyatı Ekler dolar dolar fiyatı dolar kuru İran
