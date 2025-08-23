  1. Ekonomi
İran'da dolar fiyatı ne durumda?

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 95 bin 60 tümen seviyesinden işlem gördü.

Dün ise Amerikan doları kuru 95 bin 950 tümen seviyesinden işlem gördü.

