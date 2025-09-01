Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın gelecek dönemde bölgesel kalkınma hamlelerini eş güdüm içinde şekillendirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar atmayı sürdüreceğini belirten Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'nin sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Kabülde Güney Kafkasya'da kalıcı istikrar, barışa yönelik adımlar ışığında Türkiye-Ermenistan ilişkileri ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nde Nikol Paşinyan'ı kabulüne ilişkin yapılan açıklamaya göre, kabulde Güney Kafkasya'da kalıcı istikrar ve barışa yönelik atılan adımlar ışığında Türkiye-Ermenistan ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnun olduğunu, Türkiye'nin bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı desteklediğini ve sürece katkıda bulunmayı sürdüreceğini ifade etti.