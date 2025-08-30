Çin’in Tiencin şehri, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine ev sahipliği yapacak

Çin’in Tiencin şehrinde düzenlenecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) Zirvesi, üye ve gözlemci ülkelerin liderlerini bir araya getiriyor.

Zirveye, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran, Belarus ve gözlemci üye Moğolistan’ın liderleri katılacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in davetiyle zirvede bulunacak ve genişletilmiş SCO Plus Toplantısı’nda konuşma yapacak.

Bu yılki toplantı, bugüne dek düzenlenen en geniş kapsamlı SCO zirvesi olacak. 20’den fazla ülke lideri ve 10’dan fazla uluslararası örgüt yöneticisi zirvede bir araya gelecek. Çin yönetimi, bu zirveyi küresel jeopolitik belirsizliklere karşı ülkesini dünya istikrarının temsili olarak konumlandırma fırsatı olarak değerlendiriyor.

Zirvede, üye ülkelerin katıldığı Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı ve gözlemci üyelerin de yer aldığı genişletilmiş SCO Plus Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantılar sonucunda Tiencin Bildirisi kabul edilecek ve örgütün gelecek 10 yıl için yol haritası belirlenecek. Ayrıca, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıl dönümü ve BM’nin kuruluş yıldönümü kapsamında ortak açıklamalar yayımlanacak, güvenlik, ekonomi ve halklar arası işbirliğine yönelik belgeler imzalanacak.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Bin, uluslararası ortamın giderek karmaşıklaştığını vurgulayarak, ülkeler arasında dayanışma ve işbirliğinin öneminin arttığını belirtti. ABD’ye üstü kapalı eleştiride bulunan Liu, bloklar arası cepheleşme ve küçük izolasyon politikalarının artık geçerli olmadığını, eşitlik ve kazan-kazan işbirliğinin tek yol olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirveye katılacak ve 3 Eylül’de Çin’de düzenlenecek askeri geçit törenine de iştirak edecek. Çin ve Rusya liderleri, İkinci Dünya Savaşı’nın 80. yıl dönümünde karşılıklı ziyaretlerde bulunarak işbirliğini pekiştirecek.

