Erdoğan Çin'de düzenlenecek ŞİÖ Zirvesi’ne katılacak

Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, bu yıl 31 Ağustos-1 Eylül'de Çin'in Tiencin şehrinde yapılacak.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi, bugüne dek düzenlenen en geniş katılımlı toplantı olacak.

Toplantıya, üye ve gözlemci ülkelerin yanı sıra “diyalog ortağı” ve konuk statüsünde toplam 20'den fazla ülke lideri ile 10'dan fazla uluslararası örgütün yöneticileri iştirak edecek.

Zirvede üye ülkeler Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus'un yanı sıra gözlemci üye Moğolistan'ın liderleri hazır bulunacak.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılacak.

Şanghay İşbirliği Örgütü

Rusya, Çin, Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan tarafından 1996’da kurulan Şanghay Beşlisi, ilk aşamada güvenlik amaçlı ve üye ülkelerin teröre karşı birlikte hareket etmelerini amaçlayan bir çerçeveyle kuruldu. O dönem yapılan değerlendirmelerde bu girişimin Rusya ve Çin tarafından NATO’ya rakip bir güvenlik örgütü olduğu iddia edildi.

Şanghay Beşlisi, 2001’de Özbekistan’ın da katılımıyla Şanghay İşbirliği Örgütü adını aldı ve işbirliği kapsamını ekonomi, ticaret, enerji ve diğer stratejik alanları içerecek şekilde genişletti.

ŞİÖ, ilk genişlemesini 2017’de Pakistan ve Hindistan’ı aynı anda tam üye yaparak gerçekleştirdi. İran da 2021 senesinde örgüte tam üye olarak davet edildi ve üye sayısı 9’a çıktı.

Örgütün üç gözlemci üyesi ise Afganistan, Moğolistan ve Belarus. Rusya’nın özellikle Belarus’u tam üye yapmak için zirveden karar çıkarttırmak istediği basına yansıyan haberler arasında.

Türkiye, Azerbaycan, Sri Lanka, Ermenistan, Kamboçya ve Nepal örgütün diyalog ortağı ülkeler.

Suudi Arabistan, Mısır ve Katar’a diyalog ortağı statüsü verilmesi de 2021’de kararlaştırılmıştı.