https://tr.mehrnews.com/news/1929822/ 28 Ağu 2025 09:02 News ID 1929822 Ekonomi Ekonomi 28 Ağu 2025 09:02 İran'da dolar fiyatında artış İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 100 bin 450 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 96 bin 650 bin tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1929822 کپی شد İlgili haberler İran'da TL fiyatının son durumu İran'da dolar güne nasıl başladı? İran'da doların bugünkü fiyatı İran'da dolar fiyatı ne durumda? D-8 üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri toplandı Ekler dolar dolar fiyatı dolar kuru Ekonomi İran
yorumunuz