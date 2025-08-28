  1. Ekonomi
İran'da dolar fiyatında artış

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 100 bin 450 tümen seviyesinden işlem gördü.

Dün ise Amerikan doları kuru 96 bin 650 bin tümen seviyesinden işlem gördü.

