Rubio, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla İran'ı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio, İngiliz mevkidaşı Lammy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze'deki güncel durumu ele aldı.

İran nükleer meselesinin ele alındığı görüşmede taraflar Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kalıcı olarak sonlandırılması için ortak çalışma konusunda mutabık kaldı.

Sudan ve Lübnan'daki gelişmeler de görüşmede gündeme geldi.

Rubio'nun Barrot ile görüşmesinde ise taraflar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın diplomatik yollarla çözülmesi için işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Rubio görüşmede, Fransız mevkidaşına ABD'nin Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınmasına karşı olduğunu iletti.

Görüşmede ayrıca İran, Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler değerlendirildi.