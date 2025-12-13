Şahid-136; Dünyanın askeri güçlerini taklit etmeye iten İran yeniliği

Küresel silahlanma yarışında, ABD, Çin ve Rusya gibi büyük güçlerin her zaman savunma inovasyonlarında öncülük iddiasında bulunduğu bir dönemde, İran’ın “Şahid-136” adlı intihar İHA’sı yerli üretimin bir göstergesi olarak öne çıkmıştır. Bu düşük maliyetli ve etkili teknoloji, yalnızca modern savaşın dengelerini değiştirmekle kalmamış, aynı zamanda bu üç gücü açık şekilde taklit etmeye itmiştir; bu durum, Batı ve Doğu teknolojilerinin İran’ın yenilikleri karşısındaki sınırlılıklarını ortaya koymaktadır.

Karmaşık jeopolitik ilişkiler dünyasında, İran’ın İHA alanındaki ilerlemeleri stratejik bir dönüm noktası olarak dikkat çekmektedir. İranlı mühendislerin yaratıcılığının ürünü olan “Şahid- 136”, basit ama etkili tasarımı, 50 beygirlik pistonlu motoru, yaklaşık 2.000 km menzili ve 40 kg savaş başlığı taşıma kapasitesiyle dünyanın önde gelen güçlerine meydan okuyabilmiştir.

Bu İHA’nın fiyatının 20 ila 50 bin dolar arasında olduğu tahmin edilmektedir. Düşük maliyetli inovasyonun bir örneği olan Şahid-136, yüksek verimliliği kolay erişilebilirlikle birleştirmekte ve artık ABD, Çin, Rusya gibi birçok ülkeye ilham vermektedir. Askeri analistler, bu kopyalama girişimlerinin yalnızca İran’ın teknik üstünlüğünün bir kabulü değil, aynı zamanda bu ülkelerin tedarik zinciri ve inovasyon alanlarındaki boşluklarına işaret ettiğini belirtmektedir.

Her zaman yerli teknolojilere vurgu yapan Pentagon, artık Şahid-136’yı tersine mühendislikle inceleyerek “Lukas” adlı İHA’yı geliştirmiştir.

Euronews Farsça’nın haberine göre CENTCOM, bu İHA’yı “Scorpion Strike” adlı özel birimdeyaklaşık 35 bin dolarlık bir maliyet ve sürü saldırıları için otomatik koordinasyon gibi özelliklerle konuşlandırmıştır.

İsmi açıklanmayan bir ABD’li yetkili, bu hamlenin “denklemi İran’a karşı çevireceğini” savunsa da, gerçekte bu doğrudan kopyalama, ABD’nin pahalı savunma sistemlerinin İran’ın ucuz İHA’ları karşısındaki zayıflığını zımnen kabul etmektedir. Neden? Çünkü Şahid-136, çim biçme makinesine benzer özgü sesi ve 6 saate varan uçuş süresiyle, gelişmiş hava savunma sistemlerini doygunluğa ulaştırabilmiştir. ABD’nin, Batı Asya, Orta Asya ve Kuzeydoğu Afrika’da İran’ın etkisiyle mücadele etmek için artık bu tür araçlara ihtiyaç duyduğu açıktır. Bu değişim, Pentagon’daki inovasyon krizinin bir göstergesidir.

Rusya da en gelişmiş savunma güçlerinden biri olmasına rağmen, bu İran yeniliğinden yararlanmıştır. Moskova, Şahid’i “Geran-2” versiyonuna dönüştürerek; gelişmiş anti-jamming antenleri, sürü saldırıları için yapay zekâ, radar görünürlüğünü azaltan materyaller ve geliştirilmiş motorlar gibi önemli değişiklikler yapmıştır.

Asia Times’ın haberine göre bu ilerlemeler, Ukrayna savaşında Batı savunmalarına karşı koymak için zorunlu hale gelmiştir; çok katmanlı savunma sistemleri Rusya’yı İran teknolojisine daha fazla bağımlı hâle getirmiştir.

Analizler, Rusya’nın Orlan veya Lancet gibi gelişmiş İHA geçmişine rağmen, düşük maliyetli ve tek kullanımlık İHA alanında bir boşluğunun bulunduğunu ve bu boşluğun yalnızca Şahid’in kopyalanmasıyla doldurulduğunu göstermektedir. Bu bağımlılık yalnızca Batı yaptırımlarının sonucu değil, İran’ın düşük maliyet ve yüksek verimliliği birleştiren özgün tasarımının etkisidir.

Çin ise aynı yolu izlemiştir. Euronews’in haberine göre, Çinli “Loong” şirketi tarafından test edilen “Loong M9” adlı İHA, tasarım olarak Şahid’e dikkat çekici derecede benzemektedir. Kanat açıklığı 2,5 metre, taşıma kapasitesi 50 kilogram, menzili 1620 kilometre ve uçuş süresi 8 ila 9 saat olan delta kanatlı bir uçak. Bu İHA, çok bantlı uydu güdümü ve anti-jamming iletişim sistemiyle donatılmış olup keşif ve saldırı görevleri için tasarlanmıştır.

Ukraynalı “Militarnyi” platformunun uzmanları, bu benzerliğin tesadüfi olmadığını, Pekin’in askeri programları üzerinde İran teknolojisinin doğrudan etkisini gösterdiğini vurguluyor. Analitik açıdan bakıldığında, her zaman kitlesel üretim ve yerli teknolojilere odaklanan Çin’in, İran’ın yenilikleri karşısında geri adım attığı görülüyor; çünkü Şahid- 136, asimetrik tehditleri öyle bir seviyeye taşımıştır ki Asya’nın ekonomik devi bile bunu görmezden gelememiştir. Bu kopyalama, İran’ın öncülüğünü yaptığı düşük maliyetli İHA rekabetinin küresel ölçekte bir parçasıdır.

Bu olgu, küresel güçlerdeki bir paradoksu ortaya koyuyor; ABD, Çin ve Rusya gibi ülkeler (ABD yıllık 800 milyar doların üzerinde savunma bütçesiyle) benzer bir inovasyon ortaya koyamayarak kopyalamaya yönelmişlerdir. Bunun temel nedeni nedir? Yaptırımlar ve iç ihtiyaçlar temelinde şekillenen İran yaratıcılığı; teknik karmaşıklık yerine operasyonel verimliliğe odaklanmaktadır.

Şahid-136, yalnızca hava savunma sistemlerini doygunluğa ulaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda savaşın ekonomik modelini de değiştirmiştir; pahalı silahlardan ölçeklenebilir İHA’lara kadar. Bu süreç, silahlanma rekabetini tırmandırma riskini artırsa da, aynı zamanda İran’ın savunma teknolojilerinde yükselen bir güç olarak konumunu pekiştirmektedir.