Brezilya’da İsrail’e çelik sevkiyatına karşı protesto eylemi

Brezilya’da “Filistin’i Destekleme Kampanyası” çağrısıyla bir araya gelen Filistinli aktivistler ve destekçiler, dün Santos Belediye Binası ve limanı önünde protesto eylemi düzenlediler.

Protestocular, “Çelik Barış İçin, Savaş İçin Değil” ve “Gazze’deki Katliamı Durdurun” gibi sloganlarla şehir ve liman yetkililerinden bu sevkiyatları durdurmalarını talep ettiler.

Aktivistler, bu stratejik yüklerin Siyonist rejimin askeri sanayisinde kullanılabileceğini ve Gazze’deki savaşı sürdürmeye katkıda bulunabileceğini vurguladılar.

Bu eylemler, dünya genelinde şirketler ve kurumlar üzerinde İsrail ile ekonomik işbirliğini kesmeleri için baskı oluşturmayı amaçlayan daha geniş bir kampanyanın parçası olarak gerçekleştirildi.