Fransa’da protesto yangını; Macron’un politikaları Paris’i savaş alanına çevirdi

Fransa sokakları bugün “Her Şeyi Durdurun” adı verilen yeni bir kitlesel protesto dalgasına sahne oldu.

Ekonomik politikalardan bunalan göstericiler, caddeleri kapatarak ve yolları tıkayarak öfkelerini dile getirdi.

Le Monde gazetesinin anketine göre sadece yüzde 15 oranında halk desteğine sahip olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik hoşnutsuzluk; emekli maaşlarının kesilmesi, sağlık hizmetleri bütçesinden 5 milyar sterlinlik azaltma yapılması ve hayat pahalılığının artmasıyla daha da büyüdü.

Göstericiler yolları kapatarak, çöp bidonlarını ateşe vererek ve barikatlar kurarak trafiği felç etti. Buna karşılık Fransız hükümeti, 80 binden fazla çevik kuvvet polisini görevlendirip göz yaşartıcı gaz kullandı ve 250’den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Macron’un kısa süre önce Sébastien Lecornu’yu yeni başbakan olarak atadığı hatırlatılırken, Cumhurbaşkanı her ne kadar “istifa etmeyeceğini” sık sık dile getirse de artan baskıların onu köşeye sıkıştırabileceği yorumları yapılıyor.