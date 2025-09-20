Antalya ve Muğla alev alev yanıyor

Muğla'da şu ana kadar 218 ev boşaltılırken, 582 vatandaşın güvenli bölgeye naklinin sağlandığı öğrenildi. Alanya'da ise yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi boşaltıldı.

Muğla’da önceki gün 8 ayrı yerde çıkan yangınlardan 6’sı büyümeden kontrol altına alınırken, 2 bölgede ise söndürme çalışmaları devam ediyor.

Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde dün başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

Gece boyu kara ekiplerince devam eden söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla havadan uçak ve helikopterler de destek vermeye başladı.

Yangına 143 arazöz, 122 araç, 20 iş makinesi ve 939 personel ile karadan, 10 uçak ve 14 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.

218 ev boşaltıldı, 582 kişi tahliye edildi

Alevlerin yaklaştığı Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerinde tedbir amaçlı 218 ev boşaltıldı, 582 mahalle sakini de güvenli bölgeye tahliye edildi. Yine aynı bölgeden 997 küçükbaş ve 496 büyükbaş hayvanın tahliyesi tamamlandı.

İlk belirlemelere göre yangında 2 depo ve 2 ahır zarar gördü, 10 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya'da yangın nedeniyle bir mahalle boşaltıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Yaylakonak Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, ilk yardım aracı ve personel ile itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve İHH ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'ndeki evler boşaltıldı. Mahalledeki 7 vatandaş, itfaiye ekiplerince tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı: Rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü

Dumandan etkilenen bir mahalle sakini, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve yangının yayılma noktasında bir mahallenin bulunduğunu belirtti.

"Birçok bahçe zarar gördü"

Koçak, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü dile getirdi. İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan ise yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'nin boşaltıldığını söyledi. Vatandaşların mahalleye girmemesi konusunda önlem alındığını dile getiren Başkan, "20 kişilik bir ekiple yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yanan ev yok. Ancak birçok bahçe yangında zarar gördü" ifadelerini kullandı.

