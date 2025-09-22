İran, Sudan'da sivillere yönelik İHA saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı, Faşir kentindeki bir camiye düzenlenen ve masum Sudanlı namaz kılanların hayatını kaybestmesine ve yaralanmasına neden olan insansız hava aracı saldırısını, uluslararası insancıl hukuk kurallarının açık bir ihlali olarak nitelendirerek kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Sudan’da sivillere ve hayati altyapılara yönelik saldırıların derhal durdurulmasının yanı sıra, bu ülkedeki mevcut krizin Sudanlılar arası diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.