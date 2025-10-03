İran'da dolar kuru bugün ne kadar?

İran Merkez Döviz Piyasası’nda kurlar güncellenirken, serbest piyasa dalgalı seyrini sürdürdü.
Dolar/tümen, 3 Ekim sabahında 116 bin 940 civarında işlem görüyor.
Dünkü işlemlerde ise dolar 115 bin 440 tümenden işlem gördü.
