İmam Rıza'nın kardeşinin vefat yıldönümü münasebeti ile özel müzik video yayınlandı

İmam Rıza’nın kardeşi Hz. Fatıma’nın vefat yıldönümü münasebetiyle, uluslararası meddah Hac Hadi Kazımi’nin seslendirdiği “Kerime” isimli müzik videosu yayınlandı. Yapımcılığını Dr. Arif Abdullahi’nin üstlendiği ve Beyan Enstitüsü tarafından yayımlanan bu eser, sadece İran’da değil, aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye’de de ilgiyle karşılanmıştır.

Bu tür eserlerin, kültürel ve dini bağlamda toplulukları bir araya getirme potansiyeli taşıdığı düşünülmektedir. Hac Hadi Kazımi’nin sesiyle hayat bulan “Kerime”, Hz. Fatıma’nın anısını yaşatmaya ve onun değerlerini yüceltmeye yönelik önemli bir katkı sağlamaktadır.

Hz. Fatıma'nın türkbesi İran'ın Kum kentinde bulunmaktadır.