Hizbullah Lideri'nden Trump’ın Gazze planına sert eleştiri

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, hareketin icra konseyinin eski üyesi Şeyh Nebil Kavuk'un Siyonistler tarafından şehit edilişinin birinci yıldönümü dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Naim Kasım konuşmasında Şehit Nebil Kavuk ve direniş şehitlerini saygıyla andı.

Gazze'deki duruma değinen Naim Kasım, ''Bugün Gazze'de tanık olduğumuz olaylar, Büyük İsrail projesinin bir parçasıdır.'' dedi.

Naim Kasım, ABD Başkanı Donlad Trump’ın Gazze önerisini ''tehlikelerle dolu bir plan'' olarak nitelendirdi.

Trump'ın Gazze planını değerlendiren Naim Kasım, ''Donald Trump'ın önerdiği Gazze planı tehlikelerle dolu. Bu plan aslında Netanyahu kabinesinin savaşı sona erdirmek için öne sürdüğü beş şarta uygun. Bu Amerikan tarzı bir İsrail planıdır.'' ifadesini kullandı.