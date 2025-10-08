  1. Turizm
8 Eki 2025 13:37

İran’ın Bağdat Büyükelçisi:

2026'ya kadar 5 milyon Iraklı turisti ülkeye çekmeyi hedefliyoruz

İran’ın Bağdat Büyükelçisi, başta Irak olmak üzere komşu ülkelerle turizm ilişkilerini geliştirmenin İran’ın önceliklerinden biri olduğunu belirterek, 2026 yılına kadar İran’ı ziyaret edecek 5 milyon Iraklı turisti çekme hedefi doğrultusunda çalıştıklarını vurguladı.

“İran İslam Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti Turizm Road Show” etkinliği, 7 Ekim 2025’te Bağdat Oteli’nde düzenlendi.

Törene Irak Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı Yardımcısı Nasır Ganem Murad, İran’ın Irak Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık, İran Kültür Mirası, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı Pazarlama Genel Müdürü Şucai ile iki ülkenin özel sektör temsilcileri ve turizm acenteleri katıldı.

Törende İran Büyükelçisi, iki ülke yetkililerinin ikili işbirliğini güçlendirme yönündeki iradesine değinerek, İran ve Irak arasındaki köklü tarihi, dini ve kültürel bağlar ile İran’ın arkeolojik, tarihi ve doğal alanlarda sahip olduğu geniş turizm potansiyeline dikkat çekerken, turizm ilişkilerinin yalnızca dinî turizmle sınırlı kalmaması, çok yönlü şekilde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Al Sadık, ülkelerle, özellikle Irak’la turizmin geliştirilmesi İran’ın önceliklerinden biri olduğunu ve 2026 yılına kadar İran’ı ziyaret edecek 5 milyon Iraklı turisti çekme hedefi doğrultusunda çalıştıklarını belirtti.

