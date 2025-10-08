Gazze'de şehit sayısı 67 bin 183'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, işgalci rejimin devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 10 şehit ve 61 yaralının ulaştığı belirtildi.

Soykırımcı Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 588 Filistinlinin şehit olduğu, 57 bin 800 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 2 bin 613'e, yaralananların sayısının da 19 bin 164'e çıktığı aktarıldı.

İşgalci Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının ise 67 bin 183'e, yaralıların sayısının 169 bin 841'e yükseldiği ifade edildi.