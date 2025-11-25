Ensarullah liderinden Hizbullah'a taziye ve dayanışma mesajı

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdülmelik el-Husi, Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım’a gönderdiği taziye mesajında, Siyonist rejimin Beyrut’a yönelik alçak saldırısında şehit edilen büyük cihad komutanı Heysem el-Tabatabai ve beraberindeki mücahitler için derin üzüntüsünü dile getirdi. El-Husi, şehitlerin ailelerine başsağlığı sunarken, onların fedakârlık, mücadele ve sabırla dolu bir cihad yolculuğunun ardından en yüce mertebeye ulaştıklarını vurguladı.

El-Husi, Tabatabai’nin hayatının direnişe adanmış, bereketli, üretken ve tam bir fedakârlık timsali olduğunu belirterek, “Allah ona büyük zaferler nasip etti; mazlumun yanında, hakkın savunusunda geniş bir cephede etkili bir rol oynadı” ifadelerini kullandı. Ensarullah lideri, Tabatabai’nin sahadaki katkıları ve büyük bedeller ödeyen cihadı sayesinde her zaman direniş hafızasında yaşayacağını, nihai mükâfatının ise Allah yolunda şehadet olduğunu söyledi.

Siyonist rejimin, Tabatabai ve yoldaşlarını hedef alan bu cinayetle bir kez daha gerçek yüzünü ortaya koyduğunu belirten el-Husi, işgalcinin Lübnan ve Gazze’ye yönelik saldırılarının, bölge halklarına karşı kökleşmiş bir vahşet politikası izlediğinin açık göstergesi olduğunu vurguladı. Washington’ın sınırsız desteği sayesinde Tel Aviv’in hiçbir anlaşmaya ve taahhüde bağlı kalmadığını belirten el-Husi, bazı bölge ülkelerinin bu saldırganlık karşısındaki pasif tutumunu da eleştirdi.

Ensarullah lideri, Hizbullah’ın kararlılığına ve sahadaki tecrübesiyle kanıtlanmış direncine tam güven duyduklarını belirterek, “Hizbullah’ın direniş mirası güçlüdür. Onlar, imanları, özgün cihadi çizgileri ve başarılarla dolu geçmişleri sayesinde her zorluğu aşacak kudrete sahiptir” dedi. El-Husi, Lübnan Direnişi ile tam dayanışma içinde olduklarını ve Siyonist saldırganlık karşısında tek cephe olarak durduklarını ifade etti.

Abdulmelik el-Husi, “Siyasi, askeri ve toplumsal bütün alanlarda, işgalci rejimin çöküşüne dair ilahi vaadin kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz. Halklarımızı boyun eğdirmeye yönelik bütün projeler tek tek başarısızlığa uğrayacak ve bu gerçek artık herkes için daha da görünür hâle geliyor” dedi. Ensarullah lideri, gerçek ve tek geçerli seçeneğin uyanık, sorumlu ve kararlı bir direniş hattı olduğunu belirterek, “Tüm tuzaklara karşı durmanın yolu, mücadele sancağını daha da yükseltmektir” ifadelerini kullandı.

