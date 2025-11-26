İran ve Venezuela dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, dün gece Venezuela Dışişleri Bakanı Iván Gil Pinto ile telefonda görüştü.

Bu telefon görüşmesinde, iki ülkenin ekonomi, ticaret ve teknoloji konuları da dâhil olmak üzere çeşitli alanlardaki ilişkileri ve işbirlikleri ele alındı. Taraflar, ikili ve çok taraflı düzeylerde ve ayrıca Güney-Güney işbirliği çerçevesinde ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Taraflar ayrıca uluslararası gelişmeleri gözden geçirerek Karayipler ve Latin Amerika bölgesindeki son durumu değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD’nin Venezuela ve Batı yarımküredeki diğer bağımsız gelişmekte olan ülkelere yönelik zorba yaklaşımını kınayarak, bu ülkeye karşı güç kullanma tehdidinin Birleşmiş Milletler Şartı’nın temel ilkelerinin ve uluslararası hukukun emredici kurallarının açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Erakçi ayrıca uluslararası toplumun, ABD’nin saldırgan tek taraflılığı karşısında BM’nin amaç ve ilkelerini koruma yönünde kolektif bir sorumluluğa sahip olduğunu vurguladı.

Bakan Erakçi, Siyonist rejimin Karayip ve Latin Amerika bölgesindeki faaliyetlerine de değinerek bunun bölgenin barış, istikrar ve huzuru için büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti ve soykırım ile diğer ağır suçları işledikleri için yargılanan bu rejim yetkililerinin yargılanması ve cezalandırılmasının tüm devletlerin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Venezuela Dışişleri Bakanı ise İran’ın ilkeli tutumlarından dolayı teşekkür ederek Tahran-Karakas stratejik ilişkilerinin güçlendirilmesinin ve Venezuela halkı ile hükümetinin ABD’nin baskıları ve yasadışı müdahaleleri karşısındaki direnişinin önemini vurguladı.