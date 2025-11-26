Soykırımcı İsrail Batı Şeria'nın Tubas kentine geniş çaplı saldırı başlattı

Bölgeye yoğun takviye birlikleri sevk eden İsrail ordusu, bazı noktalara askeri iş makineleri gönderdi ve helikopterlerden bazı hedeflere ateş açtı.

İsrail güçleri, kentin tüm girişlerini toprak bariyerler ve askeri kontrol noktalarıyla kapatarak sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı.

Tubas Valisi Ahmed el-Esad, İsrail tarafının Filistin makamlarına "saldırıların birkaç gün süreceğini" bildirdiğini, bunun Tubas'ı ve çevre beldeleri hedef alan "tehlikeli bir tırmanış" olduğunu belirtti.

İsrail'in bölgede "aranan kişiler olduğu" iddiasında bulunduğunu ancak bunun gerçeği yansıtmadığını söyleyen Esad, "Bu operasyon siyasi, güvenlik gerekçesi yok." dedi.

Esad, İsrail ordusunun kentin çevresine toprak setler kurduğunu, sokağa çıkma yasağının yaşamı durma noktasına getirdiğini ve özellikle yaşlılar, hastalar ile çocukların hayatını tehlikeye attığını ifade etti.

Tubas Valisi Esad, İsrail'in Apache tipi helikopterlerinden hareket eden herkese ateş edildiğini kaydetti.

Esad ayrıca saha koşullarının ağırlaşması üzerine Tubas'ta Acil Durum Komitesinin aktive edildiğini belirtti.

