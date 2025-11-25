Suriye'de yeni bir protesto dalgası başladı (+video)

Suriye halkı, sözde Şam hükümetine bağlı güvenlik güçleri tarafından Alevilere düzenlenen baskınları ve keyfi gözaltıları protesto etti.
Lazkiye, Tartus ve Ceble sokaklarında düzenlenen geniş çaplı gösterilerde, Alevilerin hükümet hapishanelerinde tutulması protesto edildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, yüzlerce güvenlik gücünün protesto alanına girmesinin ardından bölgede gerginlik arttı.
HTŞ (eski adıyla El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi), Ebu Muhammed Colani komutası altında Esad hükumetini devirmek için 14 yıl süren savaş boyunca çok sayıda katliam gerçekleştirmiştir.
yorumunuz